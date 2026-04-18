Le match entre FC Lorient et Olympique de Marseille, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, se jouera le samedi 18 avril 2026 au Stade du Moustoir.

Ce déplacement s’annonce crucial pour l’OM, actuellement engagé dans une lutte intense pour une place sur le podium, synonyme de qualification en Ligue des champions. Les Marseillais doivent absolument enchaîner les bons résultats face à des concurrents directs comme Lille, Lyon, Rennes ou Monaco.

De son côté, Lorient occupe une position plus confortable au milieu de tableau. Les Merlus, 9es, n’ont plus réellement d’objectif majeur en cette fin de saison, ce qui pourrait leur permettre d’aborder ce match sans pression.

Sur le plan de la forme, Marseille reste sur des résultats globalement positifs malgré quelques revers face à des équipes du haut de classement. Lorient, en revanche, affiche une dynamique plus irrégulière. Au match aller, l’OM s’était largement imposé (4-0), un précédent qui pourrait peser dans les esprits avant ce nouveau duel.

Le coup d’envoi est programmé à 17h00 et la rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.