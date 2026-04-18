Le match entre Udinese Calcio et Parme Calcio 1913, comptant pour la 33e journée de Serie A, se disputera le samedi 18 avril 2026 au Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Cette confrontation revêt une importance particulière pour les deux équipes, chacune cherchant à sécuriser des points précieux en cette phase avancée de la saison. Udinese tentera de profiter de l’avantage du terrain pour s’imposer, tandis que Parme visera un résultat positif à l’extérieur.

Les fans des deux clubs devront donc être au rendez-vous pour ne rien manquer de ce duel, qui pourrait avoir un impact direct sur le classement de Serie A.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 15h00. Le match sera diffusé en direct sur la plateforme DAZN.