Le choc entre Chelsea FC et Manchester United, comptant pour la 33e journée de Premier League, se jouera le samedi 18 avril 2026 à Stamford Bridge.

Ce duel entre deux géants du football anglais promet une opposition intense, avec des enjeux importants en cette fin de saison. Que ce soit pour une place européenne ou pour améliorer leur position au classement, Chelsea comme Manchester United auront à cœur de s’imposer.

Les fans des Blues et des Red Devils devront donc être au rendez-vous pour ne rien manquer de cette confrontation de haut niveau, qui s’annonce décisive dans la course aux objectifs de chaque équipe.

Le coup d’envoi de cette affiche très attendue est programmé à 21h00. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne Canal+ Foot.