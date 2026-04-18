Le Mamelodi Sundowns et Espérance Sportive de Tunis se retrouvent ce samedi 18 avril 2026 pour la manche retour de leur demi-finale de Ligue des champions de la CAF, après une courte victoire des Sud-Africains à l’aller (1-0).

La rencontre se disputera au Lucas Masterpieces Moripe Stadium à Pretoria, avec un coup d’envoi prévu à 13h00 GMT.

Malgré leur léger avantage, les Mamelodi Sundowns devront se méfier d’une équipe tunisienne expérimentée et capable de renverser la situation. L’Espérance de Tunis possède les arguments nécessaires pour créer la surprise et décrocher sa qualification.

Ce duel s’inscrit dans une rivalité récente entre les deux clubs, qui se retrouvent pour la troisième saison consécutive en phase à élimination directe. Les confrontations précédentes ont toujours été très disputées, avec des scores serrés et une forte dimension tactique, laissant présager une nouvelle rencontre intense et indécise.

Le match sera diffusé sur plusieurs chaînes, notamment beIN Sports MENA 1 HD, beIN CONNECT, SuperSport, Azam TV et Canal+ Sport Afrique.