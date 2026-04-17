La Ligue des champions d’Afrique de football entre dans sa phase décisive avec les demi-finales retour, programmées samedi 18 avril. Deux affiches détermineront les finalistes de la compétition.

Au match aller, disputé les 11 et 12 avril, l’AS FAR a pris l’avantage face à la Renaissance de Berkane (2-0), tandis que Mamelodi Sundowns s’est imposé contre l’Espérance de Tunis (1-0). Ces résultats placent les équipes vaincues en situation de réaction pour le retour.

AS FAR – Renaissance de Berkane : duel marocain sous tension

La première affiche retour opposera la Renaissance de Berkane à l’AS FAR, samedi 18 avril à 20h00. Le club militaire marocain se déplace avec un avantage de deux buts acquis à l’aller (2-0).

La Renaissance de Berkane devra inverser la tendance pour espérer rejoindre la finale. L’AS FAR, de son côté, tentera de gérer son avance et valider sa qualification devant son public.

Mamelodi Sundowns – Espérance de Tunis : mission renversement

Le même jour, à 14h00, Mamelodi Sundowns accueillera l’Espérance sportive de Tunis. Les Sud-Africains disposent d’un avantage d’un but après leur victoire au match aller (1-0).

L’Espérance de Tunis devra s’imposer à l’extérieur pour espérer renverser la situation et décrocher une place en finale. La confrontation s’annonce serrée entre deux équipes habituées aux compétitions continentales.

Une qualification encore ouverte

Les résultats des matchs aller laissent encore place à plusieurs scénarios. Une victoire simple pourrait suffire à certaines équipes, tandis que d’autres devront combler un retard pour espérer prolonger leur parcours.

Les deux rencontres du 18 avril détermineront les finalistes de cette édition de la Ligue des champions d’Afrique.