L’ Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) a annoncé vendredi le lancement d’une nouvelle approche méthodologique innovante intitulée “5.0 – Green ANPE-IA», dans le cadre de son engagement en faveur de la transition numérique, de la modernisation de l’administration publique et du renforcement de la gouvernance.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de l’Environnement a précisé que l’objectif est de répondre rapidement aux défis actuels et d’améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et aux institutions.

Cette méthodologie vise principalement à réaliser un saut qualitatif dans les activités numériques de l’Agence, en passant d’une gestion cloisonnée et papier vers un Système d’information environnementale Intégré (SIEI) capable de digitaliser, automatiser et valoriser les données environnementales de toute la Tunisie.

Cela permet une compréhension plus précise des différents processus et améliore l’efficacité de la gestion, tout en établissant une base de données environnementale unifiée qui renforce la prise de décision et la transparence de l’action environnementale.

Cette orientation s’inscrit également dans une démarche visant à garantir la durabilité du développement et à renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

Cette méthodologie, présentée vendredi au ministère, repose sur un ensemble d’axes fondamentaux, dont la numérisation globale, l’intelligence artificielle générative, l’Internet des objets, la blockchain, la sécurité des données et l’interconnectivité.

La nouvelle méthodologie de numérisation de l’ANPE a été présentée, lors d’une séance de travail, présidée par le ministre de l’Environnement, Habib Abid , en présence du Directeur général de l’ANPE Mohamed Naceur Jeljeli, de représentants de la Présidence du gouvernement, du ministère de l’Économie et de la Planification et du ministère de finances, ainsi que des membres du conseil d’administration de l’ANPE.