Le président de l’Organisation tunisienne de l’éducation et de la famille (OTEF) Mahmoud Meftah a été élu, jeudi 16 avril 2026, en tant que vice-président de l’Organisation mondiale de la famille, chargé des affaires juridiques et administratives, à l’issue des élections générale consacrées à l’élection du bureau exécutif de l’Organisation mondiale de la famille dans sa 37ème session pour la période allant de mai 2026 à avril 2030.

L’OTEF a indiqué dans un communiqué publié vendredi, que l’ancienne membre du bureau national de l’Organisation tunisienne de l’éducation et de la famille, Aida Talmoudi a été élue en tant que première conseillère au bureau exécutif de l’Organisation mondiale de la famille, avec la réélection de la Brésilienne Daisy Castra à la tête de l’Organisation.

Il convient de noter que l’OTEF est une organisation qui a été créée dans les années 60 en vue de soutenir les familles et de promouvoir la cohésion familiale.

Cette organisation a assumé également un rôle éducatif, social et économique, à travers une série d’interventions à travers ses bureaux régionaux dans les différents gouvernorats du pays.