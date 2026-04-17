L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et la société « Les Ciments de Jebel El Oust » ont convenu d’un nouveau cadre de coopération stratégique visant à valoriser les déchets textiles en combustible dérivé des déchets (RDF), afin de réduire les coûts énergétiques des installations industrielles et d’établir une législation dédiée à cette filière en Tunisie.

Lors d’une séance de travail tenue récemment au siège de l’ANME, les parties ont présenté les grandes lignes d’un projet pilote mené avec l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGed). Ce projet prévoit la valorisation de 10 000 tonnes de déchets textiles, dont les résultats techniques et économiques serviront de base à l’élaboration des textes législatifs sur l’usage des combustibles alternatifs dans l’industrie nationale.

Les responsables ont également examiné les modalités de généralisation de la technologie de récupération de chaleur (WHR/ORC) à l’ensemble du secteur cimentier. L’expérience pilote réussie menée à Jebel El Oust a permis de produire 8 mégawatts d’électricité, couvrant ainsi 30 % des besoins énergétiques de l’usine.

Par ailleurs, la prochaine phase portera sur la mise en œuvre de technologies de capture et de stockage du carbone, afin d’accompagner l’industrie tunisienne dans sa mise en conformité avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne et de préserver l’accès des produits tunisiens aux marchés internationaux.

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, ces projets innovants, incluant la production d’électricité d’origine solaire, bénéficieront d’un accompagnement technique, de subventions du Fonds de transition énergétique (FTE), ainsi que d’avantages douaniers et fiscaux. Ces mesures visent à renforcer la compétitivité du secteur cimentier face aux défis des mutations énergétiques mondiales.

Ont participé à cette réunion le directeur général de l’ANME, le directeur général des Ciments de Jebel El Oust, ainsi qu’un groupe d’experts en efficacité énergétique et en énergie éolienne.