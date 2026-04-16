L’opération de pollinisation des palmiers dattiers dans les différentes oasis de Kébili a atteint un taux d’environ 45%, a indiqué à l’Agence TAP, le responsable de la production végétale au commissariat régional au développement agricole, Imed Zaghdadi.

Il a ajouté que des journées d’information sont organisées au profit des agriculteurs pour les inciter au processus de pollinisation mécanique des palmiers dattiers et à la lutte préventive contre l’acarien du palmier de manière à garantir une production de dattes de haute qualité.

Les opérations de traitement contre l’acarien du palmier dattier se poursuivront dans la région, a souligné la même source.