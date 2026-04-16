La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l’examen de l’avancement des programmes relevant de la stratégie nationale de promotion des filières agricoles.

La Cheffe du gouvernement a souligné, à cette occasion, que l’agriculture fait partie de la sécurité nationale tunisienne, insistant sur l’importance de renforcer la sécurité alimentaire en développant l’ensemble des filières agricoles et des systèmes de production végétale et animale, en reconstituant notamment le cheptel national de bovins et d’ovins, et en améliorant les capacités de stockage de la production afin de limiter les répercussions des fluctuations des marchés mondiaux et de prévenir les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Zenzeri a également insisté sur la nécessité de consolider la sécurité hydrique et d’adopter les techniques d’une agriculture intelligente et économe en eau afin de garantir la souveraineté hydrique.

Elle a, à cet égard, rappelé que le secteur agricole constitue un pilier stratégique du tissu économique et social, représentant un levier essentiel de croissance, un vaste champ de création d’emplois et de mobilisation de devises étrangères.

Il représente, a-t-elle dit, près de 10 % du produit intérieur brut, 13 % de la valeur des exportations et 14 % de l’ensemble des opportunités d’emploi dans le pays, et constitue la principale source de revenus de 70 % de la population des zones rurales.

Le devoir national dicte, ainsi, a encore affirmé Zenzri, l’impératif de surmonter toutes les difficultés, notamment rencontrées par les petits agriculteurs, conformément aux directives du Président de la République, Kaïs Saïed.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh, a présenté lors de ce conseil un exposé détaillé passant en revue les réalisations enregistrées dans le secteur agricole durant la période 2021-2025, avec un diagnostic des difficultés rencontrées, et les principaux défis du secteur ainsi que les avantages et les opportunités offertes.

Il a également présenté la vision stratégique pour l’agriculture tunisienne pour la période 2026-2030, fondée sur une agriculture inclusive, soutenant le développement et renforçant la sécurité alimentaire et hydrique, à travers, a-t-il dit :

– Le recours au développement des ressources naturelles et la garantie de leur durabilité, ainsi que la réduction des impacts et des défis climatiques

– Le renforcement de la sécurité alimentaire comme composante de la souveraineté nationale, via des réformes structurelles et l’adoption de mesures pour promouvoir la production et la productivité, améliorer la compétitivité, stimuler l’exportation, veiller à la salubrité et à la qualité des produits agricoles végétaux et animaux, tout en adoptant une politique de prix viable

– L’établissement d’un environnement agricole inclusif garantissant l’intégration, avec un cadre institutionnel approprié

– L’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales et la promotion du développement régional.

Ben Cheikh a également présenté par la même occasion, l’état des filières céréalières, de l’huile d’olive, des aliments pour bétail, de l’élevage et des produits laitiers, ainsi que la stratégie nationale dans ces domaines, le plan d’action et les programmes découlant de cette stratégie prévue au cours de la période 2026-2030 pour la promotion de ces filières, permettant ainsi d’améliorer la rentabilité de ces secteurs, de garantir la sécurité alimentaire nationale et de consolider les fondements de la souveraineté alimentaire.

Le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, a présenté, lors de ce conseil, un exposé détaillé sur les réalisations enregistrées dans le secteur agricole, au cours de la période 2021-2025 ainsi que la vision stratégique de l’agriculture tunisienne pour la période 2026-2030 laquelle repose sur une agriculture inclusive, adéquate au développement et renforçant la sécurité alimentaire et hydrique, et ce, à travers : – Le développement des ressources naturelles, la garantie de leur durabilité et la réduction des impacts et des défis climatiques. – Le renforcement de la sécurité alimentaire en tant que composante de la souveraineté nationale, par la mise en œuvre de réformes structurelles et l’adoption de mesures visant à promouvoir la production et la productivité et à améliorer la compétitivité. Il s’agit, également, d’encourager les exportations et veiller à la sécurité et à la qualité des produits agricoles végétaux et animaux, tout en adoptant une politique de prix rentable. – Création d’un environnement agricole inclusif garantissant l’intégration avec un cadre institutionnel approprié. – L’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales et la promotion du développement régional.

Lors de son intervention, Ben Cheikh a, également, a présenté l’état des lieux des filières céréalières, de l’huile d’olive, des fourrages, de l’élevage et des produits laitiers, ainsi que la stratégie de l’État dans ces domaines, le plan d’action et les programmes résultant de cette stratégie lesquels seront programmés pour la période 2026-2030 en vue de promouvoir ces filières .

Ceci permettra d’améliorer la rentabilité de ces secteurs vitaux, d’assurer la sécurité alimentaire nationale et de consolider les piliers de la souveraineté alimentaire.

S’agissant de la filière céréalière, les principaux indicateurs du secteur ont été présentés, notamment, l’évolution des surfaces cultivées, la collecte et le stockage, le programme d’amélioration génétique des céréales, les principales problématiques rencontrées par la filière des grandes cultures et les solutions proposées.

Les orientations stratégiques spécifiques à la filière des grandes cultures visent à:

– Réduire les effets du changement climatique sur ce secteur et renforcer sa résilience.

– Augmenter le rendement des céréales et assurer la durabilité de la production, en visant notamment, à améliorer le taux de couverture des besoins nationaux, en particulier, pour le blé dur.

– Développer les systèmes de production du secteur des grandes cultures, par l’adoption d’une rotation culturale appropriée garantissant la pérennité de l’activité et la préservation de la fertilité des sols.

– Promouvoir le secteur des céréales irriguées, en termes de gestion efficace de l’irrigation et d’intensification de la production.

– Numériser le secteur et développer l’agriculture intelligente, les outils d’aide à la décision et moderniser les mécanismes d’intervention dans toutes les étapes de la production et réaliser une carte de distribution des centres de collecte.

– Développer les chaînes de valeur (stockage, semences, financement) et les capacités de stockage et de conditionnement des céréales, tout en améliorant les procédures de financement des saisons et en renforçant le transport ferroviaire.

– Valoriser les résultats et les recommandations de la recherche scientifique pour la filière des grandes cultures dans le cadre des défis climatiques.

Le calendrier d’exécution des programmes et projets proposés dans le plan de développement pour la période 2026-2030 ont été présentés.

En ce qui concerne la filière céréalière, la cheffe du gouvernement a souligné que l’État œuvre, sous les directives du Président de la République, à la mise en place d’une approche stratégique globale pour la mise en œuvre d’une réforme structurelle du secteur céréalier. L’objectif est d’ancrer la souveraineté alimentaire et de renforcer la sécurité alimentaire nationale.

Cette orientation repose, ainsi, sur un ensemble de réformes structurelles et de mesures pratiques destinées aux agriculteurs afin de garantir l’amélioration de leurs revenus et en les incitant à augmenter la production.

Il s’agit, également, d’intensifier les efforts pour fournir les semences et les engrais en temps voulu et à des prix subventionnés. Elle a, également, insisté sur la nécessité d’atteindre l’autosuffisance et l’impératif d’utiliser les semences tunisiennes.

Concernant la filière oléicole, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a passé en revue les principaux indicateurs de la filière de l’huile d’olive ainsi que les grandes orientations stratégiques de ce système, qui reposent essentiellement sur l’amélioration de la production et de la productivité, à travers plusieurs programmes spécifiques tels que le rajeunissement des forêts d’oliviers dans les gouvernorats du Sahel, du Centre et du Sud.

Ces orientations comprennent également l’organisation professionnelle de la chaîne de production, par la création d’une ligne de ressources budgétaires pour financer des crédits de campagne et d’investissement au profit des petits agriculteurs et des structures professionnelles, outre la maintenance et le développement des capacités de stockage, en soutenant les efforts de l’Office National de l’Huile et de l’Office des Terres Domaniales.

Cette stratégie a, aussi, pour objectif de valoriser l’huile d’olive à l’exportation et d’augmenter la consommation intérieure.

De son côté, la Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d’ accroître la rentabilité du secteur et de renforcer son rayonnement à l’échelle internationale, appelant à soutenir les petits agriculteurs au niveau de la récolte, de la collecte, de la trituration et du stockage, et de simplifier les procédures d’accès au financement bancaire à des conditions préférentielles, conformément aux orientations du président de la République.

Elle a mis l’accent sur la portée de diversifier les mécanismes de financement, de soutenir l’Office National de l’Huile et d’encourager l’exportation de l’huile conditionnée à haute valeur ajoutée vers de nouveaux marchés prometteurs pour renforcer la compétitivité mondiale du produit tunisien.

S’agissant des filières des fourrages, de l’élevage et des produits laitiers, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a fait un état de lieu du secteur des cultures fourragères et les grandes orientations stratégiques pour la période 2026-2030, portant sur l’amélioration de la qualité des fourrages par les technologies modernes, l’utilisation des eaux non conventionnelles pour élargir les superficies cultivées, la réhabilitation des parcours avec des espèces adaptées, et l’intégration de matières locales dans l’industrie des aliments composés. Cette stratégie comprend également la gouvernance du secteur pour garantir une concurrence saine et loyale et lutter contre le monopole.

La Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de diversifier les sources de fourrages résistants à la sécheresse et d’optimiser l’irrigation pour assurer la pérennité de l’approvisionnement, afin de permettre à l’Office National des Fourrages de jouer son rôle de régulateur face aux spéculateurs.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue les défis et les objectifs du secteur de l’élevage à l’horizon 2030 qui se résument en la reconstitution du cheptel national, l’amélioration de la productivité et de la couverture sanitaire, ainsi que la numérisation du système de traçabilité.

Quant à la filière laitière, la Tunisie est appelée à se concentrer sur une production durable adaptée au climat, le développement de races résistantes à la chaleur et la sécheresse, l’efficacité hydrique et le soutien aux petits éleveurs ainsi que sur la collecte de la production. La Cheffe du gouvernement a conclu en soulignant que la reconstitution du cheptel national est une priorité de l’État pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires avec pour point d’orgue l’autosuffisance alimentaire.