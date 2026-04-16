La Fédération Tunisienne des Arts Plastiques (FTAP) annonce l’ouverture des candidatures pour son exposition annuelle ” Récits contemporains ” dans le cadre du Printemps des Arts Visuels 2026. L’exposition se tiendra à l’Espace Culturel Saint Croix à Tunis durant le mois de mai 2026.

Concernant les modalités de participation, la FTAV indique que les artistes souhaitant participer sont invités à envoyer en message privé des photos de leurs œuvres proposées, la fiche technique de chaque œuvre (titre, dimensions, technique, année de réalisation) selon un communiqué publié sur sa page officielle.

Les œuvres doivent être récentes sachant qu’une une attention particulière doit être portée à la protection des œuvres fragiles lors du transport.

Le respect des délais de dépôt est obligatoire et les décisions du comité de sélection sont finales.

Les dates de dépôt des œuvres seront communiquées ultérieurement après la phase de sélection sachant que les frais d’adhésion annuelle 2026 sont de 20 DT et les frais de participation à l’exposition de 30 DT.

Les organisateurs soulignent que les visuels doivent être clairs et de bonne qualité, accompagnés de leur fiche technique complète.