Plusieurs délégations du gouvernorat de Kasserine ont enregistré des précipitations de quantités variables, au cours des dernières 24 heures.

Selon l’Institut National de la Météorologie, les quantités maximales de pluie ont atteint 27 mm à Haidra, 18 mm à Foussena, 12 mm à Jedelienne, 9 mm à El Ayoun et Sbiba, 7 mm à Thala, 3 mm à Sbeitla et 2 mm à Kasserine-ville.

Cependant, des chutes de grêle ont endommagé des cultures saisonnières et des arbres fruitiers à Jedelienne, Sbiba et Sbeitla, en particulier, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’agriculture (URAP), Mohamed Hassan Azhari.

Il a souligné que les dommages prévisibles seront évalués, prochainement, pour prendre les mesures nécessaires à cet effet, estimant que ces pluies devraient avoir un impact positif sur les grandes cultures.