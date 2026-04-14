La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) fait état d’un produit net bancaire de 70,3 MDT en 2025, contre 66,3 MDT un an plus tôt, soit une hausse de 6,03%. Dans le même temps, le résultat net ressort à -9,9 MDT, contre -27,9 MDT en 2024, traduisant une nette réduction des pertes. Le résultat net après modifications comptables s’établit également à -9,9 MDT, à comparer à -32,1 MDT en 2024.

Les capitaux propres ressortent toutefois à 29,0 MDT à fin 2025, contre 38,9 MDT à fin 2024, ce qui reflète la poursuite des tensions sur la structure financière de l’établissement.

Au niveau consolidé, la BTE affiche un résultat net avant modifications comptables de -7,2 MDT au 31 décembre 2025, contre -26,0 MDT un an auparavant. Le résultat net après modifications comptables ressort lui aussi à -7,2 MDT, contre -30,2 MDT à fin 2024.

La banque souligne qu’un processus de restructuration est engagé depuis 2024. Celui-ci a démarré par une première augmentation de capital de 18,7 MDT, dans le cadre d’une feuille de route définie par les actionnaires majoritaires.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30 avril 2026 à 10h00 au siège de la banque à Tunis.