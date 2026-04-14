BTELa Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) fait état d’un produit net bancaire de 70,3 MDT en 2025, contre 66,3 MDT un an plus tôt, soit une hausse de 6,03%. Dans le même temps, le résultat net ressort à -9,9 MDT, contre -27,9 MDT en 2024, traduisant une nette réduction des pertes. Le résultat net après modifications comptables s’établit également à -9,9 MDT, à comparer à -32,1 MDT en 2024.

Les capitaux propres ressortent toutefois à 29,0 MDT à fin 2025, contre 38,9 MDT à fin 2024, ce qui reflète la poursuite des tensions sur la structure financière de l’établissement.

Au niveau consolidé, la BTE affiche un résultat net avant modifications comptables de -7,2 MDT au 31 décembre 2025, contre -26,0 MDT un an auparavant. Le résultat net après modifications comptables ressort lui aussi à -7,2 MDT, contre -30,2 MDT à fin 2024.

La banque souligne qu’un processus de restructuration est engagé depuis 2024. Celui-ci a démarré par une première augmentation de capital de 18,7 MDT, dans le cadre d’une feuille de route définie par les actionnaires majoritaires.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30 avril 2026 à 10h00 au siège de la banque à Tunis.