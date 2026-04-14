La Bourse de Tunis annonce le lancement officiel de son nouveau site web, entièrement repensé pour offrir une expérience utilisateur optimisée et un accès facilité à l’information financière.

Ce nouveau portail digital se distingue par un design moderne, une navigation intuitive et des contenus enrichis destinés aux investisseurs, aux sociétés et notamment celles Faisant Appel Public à l’Épargne (FAPE), aux médias, et au grand public. Il s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de digitalisation de la Bourse de Tunis.

L’architecture et la technologie choisies par la Bourse de Tunis, offriront des options futures de développement, à l’instar de deux espaces dédiés, et en cours de conception, l’un pour les sociétés cotées, le second pour les universitaires et les étudiants.

À travers cette nouvelle plateforme, la Bourse de Tunis réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de l’innovation et du développement du marché financier tunisien.