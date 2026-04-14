Le Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone ce mardi 14 avril, à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA. Le coup d’envoi est prévu à 21h (heure française) au Riyadh Air Metropolitano.

Battus 2-0 à l’aller, les Blaugranas sont dos au mur et devront réaliser un exploit pour espérer se qualifier. Lors de la première manche, Julián Álvarez et Alexander Sørloth ont offert la victoire aux Colchoneros. De son côté, le Barça de Hansi Flick devra composer sans Pau Cubarsí, expulsé au match aller.

Malgré cette situation compliquée en Ligue des champions, le FC Barcelone reste solide en championnat, avec notamment Lamine Yamal parmi ses atouts offensifs. L’Atlético, dirigé par Diego Simeone, tentera quant à lui de confirmer son avantage devant son public.

La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+ SPORT360, chaîne du groupe Canal+, qui détient les droits de la compétition.