Le choc est lancé. Ce mardi 14 avril à 21h, Liverpool FC accueille le Paris Saint-Germain à Anfield pour le quart de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA.

Au match aller, disputé au Parc des Princes, les Parisiens ont largement dominé les débats, s’imposant 2-0 grâce à Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Avec 18 tirs contre seulement 3 pour les Reds, l’écart entre les deux équipes a été notable. Plusieurs joueurs de Liverpool, dont Ibrahima Konaté, ont été mis en difficulté face aux offensives parisiennes menées notamment par Doué, Nuno Mendes et Kvaratskhelia.

Malgré cette avance confortable, le PSG reste prudent. Le club de la capitale sait que Liverpool est capable de renverser n’importe quelle situation, surtout dans l’ambiance intense d’Anfield.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+, détenteur des droits de la compétition.