Une réunion s’est tenue lundi entre les représentants de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et une délégation de l’Organisation Canadienne “Journalistes pour les droits humains” consacrée à l’examen des moyens permettant de renforcer le partenariat et de développer la coopération dans plusieurs domaines.

La réunion, qui s’est tenue au siège de l’ONFP à l’occasion de la visite de travail en Tunisie du directeur exécutif et du directeur des projets internationaux de cette organisation, a permis d’échanger les points de vue sur les moyens d’instaurer une coopération fructueuse et durable, basée sur le développement des approches modernes en communication et en médias, conformément aux orientations stratégiques des deux parties, dans le but de promouvoir le droit à la santé, en particulier pour les femmes.

Les participants à cette réunion ont souligné l’importance des programmes de formation élaborés par l’Organisation “Journalistes pour les droits humains” au profit des journalistes visant à renforcer leur capacités en matière de couverture médiatique, basée sur les principes des droits de l’homme.

Cette réunion a également permis de souligner le rôle important des médias, en particulier régionaux, locaux et associatifs, pour consolider le journalisme de proximité, qui garantit l’accès aux services de l’ONFP.

Par ailleurs, Le responsable de la direction des programmes techniques, Abdedayem Khelifi, a passé en revue les activités, programmes et partenariats de l’office ainsi que les approches médicales et éducatives adoptées pour rapprocher les services de santé reproductive et de la famille, soulignant le principe de la gratuité des services et le droit des femmes à y accéder de manière équitable.

Une visite sur le terrain a été effectuée au centre de production audiovisuelle relevant de l’ONPF, au cours de laquelle les participants ont pris connaissance des différentes activités du centre.