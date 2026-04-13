L’Espérance de Tunis s’est inclinée face à Mamelodi Sundowns (0-1), dimanche à Radès, en demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique. Malgré ce revers à domicile, l’entraîneur espérantiste Patrice Beaumelle a estimé que le score ne reflète pas le contenu du match.

« Je suis très déçu, pas seulement par la défaite, mais surtout parce que le score ne reflète pas la physionomie du match. Nous avons été plus agressifs, plus engagés, et nous avons réussi à nous procurer plusieurs occasions nettes », a-t-il déclaré.

Une efficacité pointée du doigt

Patrice Beaumelle a insisté sur le manque de réalisme de son équipe, malgré une prestation jugée « constante et globalement bonne ». Il a également évoqué un but refusé et une interruption liée à sa vérification, qu’il estime avoir cassé la dynamique de son équipe.

« Nous avons mis en difficulté l’adversaire à plusieurs reprises, mais nous sommes tombés sur une défense solide. Nous avons même marqué un but qui a été refusé, et je regrette que la vérification ait pris autant de temps », a-t-il ajouté.

L’entraîneur a rappelé que la qualification restait ouverte avant le match retour : « Rien n’est joué à ce stade : aucune équipe n’est qualifiée ni éliminée ».

Sundowns satisfait de sa gestion

De son côté, l’entraîneur de Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, a salué la gestion de son équipe dans un contexte jugé difficile.

« Nous savions que ce serait très difficile de jouer contre l’Espérance chez elle, devant un public nombreux et passionné », a-t-il expliqué.

Selon lui, son équipe a su « absorber la pression adverse » avant de faire la différence et de conserver son avantage, y compris après l’expulsion d’un joueur en fin de rencontre.

Un retour décisif à Pretoria

Les deux entraîneurs s’accordent sur un point : le match retour sera déterminant. Prévu à Pretoria, il devrait se jouer dans un contexte intense.

« Ce sera une confrontation très disputée, avec un vrai duel tactique entre les deux équipes », a souligné Miguel Cardoso.

Patrice Beaumelle, lui, se montre confiant : « Je reste totalement confiant dans la capacité de mes joueurs à réagir et à aller chercher la qualification à Pretoria ».