Un colloque scientifique international sur ” L’Interaction Rythmique : Intersections entre musique et arts visuels dans l’environnement numérique ” aura lieu du 7 au 9 mai 2026 à Sousse, coorganisé par l’Institut Supérieur de Musique de Sousse et l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse. Il réunira des experts, des artistes et des universitaires afin d’explorer le rythme comme pont conceptuel entre les disciplines.

Les thématiques abordées incluent la sémiotique son-image, l’interactivité des médias numériques, l’intelligence artificielle, l’esthétique post-digitale et la synesthésie.

Le programme se décline en onze sessions suivies de débats, ainsi qu’une soirée spéciale sous le signe de la ” Nuit des performances ” qui aura lieu au Théâtre Municipal de Sousse le 7 mai à 20h00.

La première journée, le 7 mai 2026, débutera par une conférence inaugurale de Jean-Marie Dallet, Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur le thème ” Faire art avec les IA “.

Les premières sessions de cette journée traiteront notamment du rythme audiovisuel et de la sémiotique du sens, de l’intelligence artificielle et des horizons de l’interaction générative, de la fusion créative entre musique et image ainsi que des rythmes en contexte numérique à travers la création, la médiation et l’espace.

Le 8 mai 2026, la séance plénière sera assurée par Saif Ben Abderrazak, Maître de conférences à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis, portant sur « La musique à l’image face aux défis de l’IA générative ».

Cette deuxième journée approfondira les réflexions autour du rythme spatial dans les installations immersives, de la perception esthétique en milieu numérique, des hybridations dans les médias multiples, ainsi que des approches sensorielles et interactives de la synesthésie.

Une session spécifique sera également consacrée aux croisements historiques entre patrimoine, arts visuels et musique.

Le samedi 9 mai 2026, la plénière sera présentée en visioconférence par Frank Pecquet, Maître de conférences HDR à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aura pour thème ” Du pixel au sample : Pour une théorie de la plasticité rythmique son-image dans l’environnement numérique “.

En parallèle des sessions finales traiteront des rythmes transversaux, du geste au mapping, et de l’exploration des interactions rythmiques entre tensions corporelles et espace urbain, un workshop sur les ” Transpositions sensorielles : du phénomène sonore à l’écriture picturale ” sera animé par Houyem Kotti, Maître-assistante à l’Université de Tunis suivis de la clôture de ce colloque scientifique international sur ” L’Interaction Rythmique : Intersections entre musique et arts visuels dans l’environnement numérique “.