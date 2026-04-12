Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de volley-ball, disputés samedi :
Samedi 11 avril
Salle de Hammam-Ghezaz :
FH Ghezaz – Espérance ST 1-3
Salle de Sfa :
ASPTT Sfax – Zitouna Sports 3-0 (victoire par forfait)
Salle de la Marsa (17h30) :
AS Marsa – CO Kélibia 1-3
Salle d’El Haouaria :
AS Haouaria – CS Sfaxien 0-3
Salle de Monastir :
CV Monastir – Etoile du Sahel 0-3
Salle de Boumhel Bassatine :
Boumhel BS – UST Sfax 1-3
Salle de Carthage :
US Carthage – Saydia SBS 0-3
Salle de Ben Arous :
CS Hammam-Lif – MS Boussalem 1-3