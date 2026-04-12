Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de volley-ball, disputés samedi :

Samedi 11 avril

Salle de Hammam-Ghezaz :

FH Ghezaz – Espérance ST 1-3

Salle de Sfa :

ASPTT Sfax – Zitouna Sports 3-0 (victoire par forfait)

Salle de la Marsa (17h30) :

AS Marsa – CO Kélibia 1-3

Salle d’El Haouaria :

AS Haouaria – CS Sfaxien 0-3

Salle de Monastir :

CV Monastir – Etoile du Sahel 0-3

Salle de Boumhel Bassatine :

Boumhel BS – UST Sfax 1-3

Salle de Carthage :

US Carthage – Saydia SBS 0-3

Salle de Ben Arous :

CS Hammam-Lif – MS Boussalem 1-3