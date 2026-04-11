L’entreprise chinoise Sinoma Cement a exprimé, le 10 avril 2026, son intention de renforcer ses activités en Tunisie en introduisant des systèmes de contrôle intelligents et des technologies de production avancées, a fait savoir l’Agence de promotion de l’investissement étranger (FIPA).

Sinoma Cement est une filiale du groupe China National Building Material (CNBM), entreprise publique chinoise produisant du ciment, de gypse, de matériaux de construction et de la fibre de verre. Le 15 avril 2025, elle a acquis la part du cimentier multinational brésilien Votorantim Cimentos, dans la cimenterie tunisienne de Djebel El Oust à Zaghouan.

Accueilli vendredi par le directeur général de la FIPA, Jalel Tebib, le directeur et représentant de direction de la CNBM’s Sinoma Cement Co., Ltd, Li Baoming a précisé que ces innovations sont conçues pour moderniser les lignes de production de la cimenterie de Djebel El Oust, améliorer la qualité des produits, réduire la consommation d’énergie et accélérer la transformation de l’industrie du ciment tunisienne vers une efficacité plus élevée et une réduction des émissions de carbone.

La réunion entre les deux responsables a été l’occasion de discussions approfondies sur les opportunités d’investissement offertes par la Tunisie et les mécanismes de soutien disponibles aux investisseurs étrangers. Tebib a, à ce titre, souligné que ce nouvel engagement reflète le partenariat solide entre la Tunisie et la Chine et démontre la confiance des milieux d’affaires chinois dans le climat d’investissement en Tunisie. Il a affirmé l’engagement institutionnel à soutenir le CNBM et à promouvoir la Tunisie comme destination pour l’investissement international.