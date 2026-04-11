Une délégation d’entreprises tunisiennes participe au Salon International des Industries et Techniques Agroalimentaires (SIAGRO 2026)qui se tient du 9 au 11 avril courant, à Dakar, sous le thème « Rencontres professionnelles tuniso-sénégalaises : Solutions et intrants pour une agriculture durable et intelligente ».

La participation tunisienne au SIAGRO 2026 s’inscrit dans le cadre d’une mission d’affaires tuniso-sénégalaise organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), à travers la représentation commerciale de Tunisie à Dakar, du 7 au 11 avril 2026. Cette initiative vise à renforcer les partenariats directs entre opérateurs des deux pays et à positionner l’offre tunisienne comme une réponse concrète aux besoins du marché sénégalais, selon le Cepex.

La 15ᵉ édition de ce salon réunit près de 110 exposants issus de 11 pays autour des enjeux liés à la modernisation de l’agriculture, à la transformation agroalimentaire et à la sécurité alimentaire au Sénégal.

Ce salon offre aux entreprises tunisiennes l’occasion de mettre en avant une offre couvrant le machinisme agricole et industriel, les systèmes d’irrigation performants, les intrants agricoles (engrais, semences, produits phytosanitaires), l’alimentation animale ainsi que divers services industriels. L’objectif est de proposer des solutions adaptées aux priorités du secteur agricole sénégalais.

Le marché agricole sénégalais présente des perspectives particulièrement prometteuses. Le secteur représente environ 17% du PIB national et mobilise près de 70% de la population active, principalement en milieu rural, indique le Cepex.

Avec 3,4 millions d’hectares de terres arables, dont près de 2 millions exploités, le pays dispose d’un potentiel important. Les besoins en mécanisation, en irrigation, en intrants de qualité et en réduction des pertes post-récolte traduisent un espace réel d’investissement et de partenariat, dans un contexte encore marqué par une forte dépendance aux importations de produits agricoles et agroalimentaires, indique la même source.

Outre la participation au SIAGRO, le programme de la mission comprend l’organisation de rencontres B2B avec des partenaires locaux, des visites de terrain auprès d’exploitations agricoles et de fermes intégrées, ainsi que des actions de prospection à la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA), organisée à Dakar du 30 mars au 20 avril 2026.