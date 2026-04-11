” Apis Mellifica : L’Éveil à l’Infiniment Vivant, الطريق إلى النحل” (le chemin vers les abeilles) “, tel est le titre poétique de l’exposition de Chahrazed Fekih, pour puiser le nectar de son art, à découvrir à la galerie A.Gorgi, le 17 avril 2026 à Sidi Bousaïd.

Apis Mellifica est une invitation à franchir le seuil d’une altérité radicale, là où le regard ne se contente plus d’observer, mais accepte d’être habité par ce qu’il voit, indique l’organisatrice de l’exposition dans un communiqué envoyé à TAP.

Cette exposition dessine le récit d’un décentrement sacré, celui d’un humain qui dépose sa couronne pour ne plus être qu’un souffle parmi des milliers, cherchant, à l’instar de l’abeille entre les fleurs, sa juste place dans la trame du monde. Rencontrer l’abeille, c’est s’initier à une nouvelle culture de l’attention : l’insecte n’est plus un simple rouage de notre écosystème, mais l’artisan d’une poétique de la matière, bâtisseur d’architectures de cire et alchimiste du nectar.

En suivant le chemin des abeilles, nous comprenons que le monde n’est pas un décor, mais un tissu d’interdépendances vibrantes. S’ouvrir à leur présence devient alors l’exercice d’une attention nouvelle : une diplomatie du regard qui reconnaît la dignité et la souveraine beauté des autres manières d’être vivant, une exposition à découvrir donc, pour cet entrelacement entre la nature et son influence dans la création artistique dans la démarche solo de Chahrazed Fekih.