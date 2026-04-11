Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a reçu, vendredi, une délégation de la société “Sinovac Biotech” afin d’examiner les perspectives de développement de la fabrication de vaccins et de médicaments biologiques en Tunisie, a indiqué le ministère, vendredi soir, dans un communiqué.

Les discussions avec les responsables de la société ont porté sur l’accélération de l’enregistrement des produits de santé, ainsi que sur le transfert de technologies et de savoir-faire, en vue de renforcer la production locale conformément aux normes internationales.

Selon le ministère, ce partenariat vise à soutenir les capacités de la biotechnologie en Tunisie et à consolider la position du pays en tant que plateforme régionale pour la fabrication et la distribution de vaccins et de produits biologiques.

L’appui attendu de cette entreprise constitue une nouvelle étape concrète vers la réforme et la modernisation du système pharmaceutique national, estime le département de la Santé.

Fondée en 1999 et basée en Chine, “Sinovac Biotech” est une entreprise spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de vaccins destinés à prévenir les maladies infectieuses. Ses produits sont distribués dans près de 80 pays.