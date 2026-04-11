Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé vendredi, par visioconférence, l’ouverture de la Journée des compétences tunisiennes en Espagne, organisée à Madrid sous le thème “Une intégration réussie au service d’un développement durable commun entre la Tunisie et l’Espagne”.

L’événement a été initié par l’ambassade de Tunisie à Madrid, en partenariat avec Casa Árabe, le réseau des compétences tunisiennes en Espagne, ainsi que des représentations de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Nafti a souligné l’importance stratégique de la diaspora tunisienne, qu’il a qualifiée de “véritable richesse”, contribuant au rayonnement international du pays et à ses efforts de développement.

Il a également mis en avant le rôle de cette initiative dans le renforcement des relations avec l’Espagne, partenaire historique de la Tunisie, à l’approche du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, prévu l’an prochain.

La manifestation a été marquée par l’organisation d’ateliers interactifs consacrés aux opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques, ainsi que par des sessions dédiées à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique et aux perspectives offertes aux étudiants tunisiens.

Une action de promotion de l’huile d’olive tunisienne a également été organisée, incluant une séance de dégustation animée par une experte tunisienne au sein du Conseil oléicole international.

L’événement a réuni des responsables espagnols, des représentants de missions diplomatiques arabes accréditées en Espagne, ainsi qu’un nombre important de compétences tunisiennes actives dans divers secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, la finance, les technologies de l’information et l’enseignement supérieur.

Une session de formation destinée aux nouveaux étudiants tunisiens en Espagne a clôturé la rencontre, permettant un partage d’expériences et une orientation vers les secteurs porteurs.