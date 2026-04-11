La cité de la culture à Tunis a abrité, vendredi, la foire de la créativité scientifique placée sous le thème “la Tunisie innove”.

Cette manifestation a été organisée par l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) avec la participation d’un certain nombre d’étudiants- chercheurs et d’élèves, sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec les ministères de l’éducation et de la jeunesse et des sports.

Cette foire, qui s’inscrit dans le cadre du projet “sciences avec les jeunes et pour les jeunes (SWAFY) constitue un espace de rencontre et d’échange entre les chercheurs, universitaires et décideurs en vue de promouvoir le rôle des sciences en Tunisie et de transformer les connaissances en valeur ajoutée en vue d’édifier un avenir durable.

A cette occasion, les participants ont présenté des modèles innovants et des solutions pratiques dans les secteurs de la recherche et de l’industrie, qui ont suscité l’intérêt des visiteurs.

S’exprimant à l’inauguration de la foire, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaid a souligné que l’université tunisienne a connu une mutation profonde, passant d’un modèle traditionnel d’apprentissage et de transmission des connaissances vers un rôle de catalyseur du développement.

Le ministre a précisé que l’étape actuelle, marquée par les transformations technologiques et numériques rapides, impose la révision des rôle traditionnels de l’université, appelant à dépasser les modèles éducatifs classiques vers un système basé sur le développement de la pensée critique, de l’analyse et de la créativité.

Belaid a également souligné la nécessité de réviser les programmes universitaires pour assurer leur adaptation aux besoins du marché de l’emploi et de consolider la recherche scientifique appliquée en la reliant directement à l’environnement économique et social.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a souligné les relations de coopération étroites entre la Tunisie et l’Union européenne dans les secteurs de la recherche scientifique et de l’innovation, affirmant que ce partenariat s’est concrétisé à travers plusieurs programmes, notamment “Horizon Europe” et “Erasmus+” ainsi que d’autres initiatives ayant permis à la Tunisie de se positionner en tant qu’acteur actif dans la coopération académique et scientifique avec l’Europe.

Il a affirmé que cette coopération a abouti à plus de 230 programmes et des centaines de projets sur la recherche scientifique, signalant que ces résultats reflètent une dynamique constante basée sur la planification conjointe et la conviction du rôle des sciences en tant que moteur de développement.

Peronne a précisé que la réussite de ces partenariats repose sur une évaluation scientifique judicieuse et une bonne gouvernance, réaffirmant que la Tunisie est un partenaire fiable et actif dans toutes les initiatives scientifiques communes.

Pour sa part, le directeur général de l’ANPR Chedly Abdelli a souligné, dans son intervention, la nécessité d’enraciner la culture scientifique chez les enfants et les jeunes, indiquant que cette catégorie constitue le pilier fondamental de tout projet de développement basé sur les connaissances.