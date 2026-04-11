Les préparatifs pour la saison estivale et touristique 2026 a été au centre d’une séance de travail vendredi présidée par le gouverneur de Tunis Imed Boukhris.

Le programme de prévention des incendies, la sécurisation des établissements touristiques et des sites archéologiques, l’amélioration de l’environnement touristique, l’approvisionnement régulier du marché en produits de consommation, la lutte contre le commerce anarchique ont été à l’ordre du jour de la réunion.

Parmi les recommandations émises : Appeler les communes à soumettre un rapport hebdomadaire actualisé sur la lutte contre le phénomène des chiens errants et les campagnes menées dans ce cadre, intervenir en urgence pour organiser des opérations régulières et continues de nettoyage, lutter contre les insectes et procéder à la désinfection thermique des zones recouvertes par les eaux stagnantes.

Les municipalités sont également appelées à lutter contre les étals anarchiques installés à proximité des parcs et zones forestières et à éviter les risques susceptibles de provoquer des incendies.

Les Délégués ont été invités à fournir des rapports réguliers sur les zones dépourvues d’éclairage public afin de faciliter la coordination entre les parties concernées.

Le nettoyage des abords des routes, l’entretien des espaces publics de labourer et d’entretenir les espaces et le nettoyage des plages ont été également évoqué lors de la réunion.

Les participants ont, par ailleurs, exhorté les forces de l’ordre à faire preuve de vigilance, à sécuriser les traversées maritimes et à protéger les touristes.

Ils ont appelé la police municipale à multiplier les campagnes de lutte contre les étalages anarchiques, tout en accélérant l’examen des autorisations d’exploitation du domaine public maritime et les services de la protection civile à accélérer le recrutement de maitres-nageurs et à combler les insuffisances constatées les années précédentes.

La première déléguée du gouvernorat, les délégués, des représentants des services de sécurité, les secrétaires généraux chargés de la gestion des affaires municipales, les directeurs régionaux de la protection civile, du tourisme, du commerce, du développement agricole, de l’équipement, de l’assainissement, ainsi que de l’Agence de protection du littoral, la cheffe du service des affaires politiques, municipales et économiques du gouvernorat, ainsi que des représentants des municipalités et de la direction régionale de la santé de Tunis ont pris part à la réunion.