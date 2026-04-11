La start-up française Monomeris étudie la possibilité d’implanter une unité de recyclage chimique avancé des plastiques dans le gouvernorat de Bizerte, visant à positionner la Tunisie comme une plateforme industrielle régionale connectée aux marchés africains et européens, a annoncé l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

La technologie de conversion chimique développée par Monomeris permet de traiter des plastiques difficilement recyclables par les voies conventionnelles, grâce à des unités compactes directement intégrables dans les chaînes de l’économie circulaire. Ce projet répond aux priorités nationales de valorisation des déchets, de réduction de l’empreinte environnementale et de création d’emplois spécialisés dans les régions.

Cette initiative a été annoncée à l’issue d’une réunion tenue entre le directeur général de l’APII, Omar Bouzouada, et une délégation de Monomeris, conduite par son représentant, Olivier Camp. La rencontre s’inscrit dans une phase d’exploration menée par la start-up, fondée en 2019, visant à déployer ses technologies innovantes en Tunisie.

Lors des échanges, Olivier Camp a salué l’attractivité de la destination tunisienne, mettant en avant la qualité des compétences humaines, le climat propice à l’innovation et la position stratégique du pays comme plateforme régionale vers l’Afrique et l’Europe. « Le soutien des institutions tunisiennes est essentiel pour concrétiser ce projet », a-t-il affirmé.

De son côté, Omar Bouzouada a présenté les mécanismes d’accompagnement mis à la disposition des investisseurs par l’APII, notamment les outils numériques accessibles via son site web, ainsi que les incitations fiscales et financières prévues pour les projets industriels.

Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie industrielle nationale à l’horizon 2035, qui accorde la priorité à la transformation numérique et écologique des entreprises et vise à attirer les investissements à forte valeur ajoutée, particulièrement dans le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets.