Le marché Boursier a clôturé la séance de vendredi, 10 avril 2026, sur une note quasi-stable. L’indice de référence a lâché -0,03 % à 15 595,53 points, dans un flux soutenu de 12,3 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre TELNET s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume dépassant 1 MD, l’action s’est appréciée de 5,4 % à 8,800 D.

Le titre CITY CARS s’est, également, distingué sur la séance. L’action a enregistré un bond de 5,2 % à 24,670 D faisant savoir que la valeur a drainé des échanges de 97 mille dinars sur la séance.

Le titre MONOPRIX a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 212 mille dinars, l’action a trébuché de -4,5 % à 8,510 D.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -3,9 % à 72,100D notant que la valeur a amassé un volume global de 42 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la holding a pris 1,2 %, clôturant à 8,810 D sachant que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 2,2 MD.