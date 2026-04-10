Créer un environnement universitaire équilibré ne se limite pas à l’acquisition du savoir, mais repose sur une complémentarité entre le savoir académique, le bien-être psychologique et l’intégration sociale et économique, a souligné le président de l’Université de Tunis El Manar (UTM), Moez Chafra.

S’exprimant à l’ouverture de la première session de sensibilisation sur les comportements à risque en milieu universitaire, organisée récemment à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, Chafra a affirmé que la réussite du parcours universitaire dépend de la capacité de l’étudiant à gérer son quotidien et à faire face, avec lucidité, aux différentes pressions et défis, tout en évitant les comportements à risque susceptibles d’entraver son progrès et d’affecter négativement ses résultats.

Selon un communiqué publié vendredi par l’UTM, Chafra a également appelé les étudiants à saisir les opportunités offertes par l’université et à tirer profit des mécanismes d’encadrement et d’accompagnement mis à leur disposition.

La manifestation a été une occasion pour présenter plusieurs interventions portant sur l’addiction sous toutes ses formes et sur la dépendance outre la discussion des dangers des comportements à risques notamment dans un contexte marqué par les mutations et la transformation digitale accélérée.

Les moyens de prévention ainsi que les dispositifs de soutien et d’accompagnement en milieu universitaire ont été également évoqués en vue de limiter la propagation de ces comportements et promouvoir le sens de responsabilité.