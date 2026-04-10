Philip Morris International défend une approche pragmatique de l’innovation en santé. Au-delà des avancées technologiques, l’enjeu est désormais de transformer ces progrès en résultats tangibles et accessibles à grande échelle.

Philip Morris International défend une approche pragmatique de l’innovation. Au-delà des avancées technologiques, l’enjeu est désormais de transformer ces progrès en résultats tangibles et accessibles à grande échelle.

À l’heure où l’innovation est souvent associée à la performance technologique, une autre question s’impose : celle de son impact réel. Intervenant au GITEX Africa 2026, Taylan Süer, Directeur Général du groupe, a plaidé pour un changement de paradigme : « L’enjeu n’est pas l’innovation en soi, mais sa capacité à produire des résultats concrets. »

Derrière cette prise de position, un constat largement partagé : les systèmes innovent, mais peinent encore à traduire ces avancées en bénéfices visibles pour les populations.

Entre inertie des comportements, complexité réglementaire et fragmentation des dispositifs, les innovations restent souvent limitées dans leur déploiement. Une réalité particulièrement visible dans la lutte contre le tabagisme. Malgré des campagnes de sensibilisation massives, des millions d’adultes continuent de fumer, révélant un défi davantage comportemental qu’informatif.

Dans ce contexte, Philip Morris International met en avant une approche structurée autour de trois leviers : la prévention, l’accompagnement au sevrage et le développement d’alternatives à risque réduit. « Tous les produits à base de nicotine ne présentent pas le même niveau de nocivité », a rappelé Taylan Süer, soulignant le potentiel des produits sans combustion pour réduire l’exposition aux substances toxiques.

Quand l’IA aide à protéger les consommateurs

Avec près d’un milliard de fumeurs dans le monde, la question de l’impact à grande échelle devient centrale. L’entreprise revendique une transformation progressive de son modèle, portée par des investissements dans les alternatives sans fumée et une transition amorcée chez une partie des consommateurs adultes.

Dans cette dynamique, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier structurant. Elle permet d’accélérer les cycles de recherche, d’optimiser les essais cliniques et d’améliorer l’exploitation des données scientifiques. « L’IA réduit considérablement les délais et améliore la qualité des décisions », a expliqué le dirigeant, mettant en avant son rôle dans la transformation des systèmes.

Au-delà de la performance, son potentiel est particulièrement stratégique dans des régions comme l’Afrique. En compensant certaines limites liées aux infrastructures ou aux ressources, elle ouvre la voie à des modèles plus agiles. « Le continent a une opportunité unique de construire des systèmes “digital-first”, sans reproduire les lourdeurs observées ailleurs », a-t-il souligné.

Réduire les risques, construire la confiance

Mais cette accélération technologique pose une condition essentielle : la confiance. « Si l’innovation va plus vite que la confiance, elle échoue », a averti Taylan Süer.

Pour y répondre, plusieurs piliers s’imposent : une base scientifique solide, une réglementation adaptée, une transparence assumée et un usage responsable de l’intelligence artificielle.

Dans un contexte où les débats restent parfois polarisés, notamment autour des alternatives au tabac, le DG appelle à dépasser les oppositions. L’enjeu, selon lui, réside dans la réduction effective des risques pour les fumeurs adultes — ce qui implique une collaboration renforcée entre régulateurs, professionnels de santé, industriels et société civile.

En Tunisie, il observe une dynamique encourageante, portée par une ouverture croissante à l’innovation et des initiatives de coopération entre acteurs publics et privés. Un terrain propice à l’expérimentation de nouveaux modèles à l’intersection de la technologie et des politiques publiques.

Reste enfin la question du leadership. Dans des environnements complexes, celui-ci ne repose plus uniquement sur la vision, mais sur la capacité à fédérer. Trouver l’équilibre entre ambition et confiance devient alors déterminant pour inscrire ces transformations dans la durée.