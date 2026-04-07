La World Athletics a annoncé ce mardi dans un communiqué, ” la création d’un Championnat du monde de marathon à partir de 2030″.

Une évolution majeure qui veut dire, qu'” à partir de 2031, le marathon – ou toute autre épreuve de course sur route – ne fera plus partie des Championnats du monde d’athlétisme “, a ajouté l’instance mondiale.

En revanche, l’instance internationale a précisé que le marathon restera au programme des éditions 2027 et 2029 des Championnats du monde d’athlétisme en plein air, comme c’est le cas depuis 1983.

Une édition de ces Mondiaux nouveau format aura lieu chaque année, les courses hommes et femmes s’alternant.

“Dans le cadre de cette nouvelle orientation, World Athletics a confirmé l’ouverture de discussions exploratoires officielles en vue d’une candidature d’Athènes pour accueillir les premiers Championnats du monde de marathon en 2030”, a ajouté l’instance.

“Le marathon est l’une des épreuves les plus universelles du sport, et Athènes en est le berceau spirituel”, a déclaré Jon Ridgeon, PDG de World Athletics, lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Athènes mardi.

Dans le cadre de cette candidature, le marathon d’Athènes, prévu le 8 novembre cette année, a de son côté annoncé de larges refontes de son modèle d’inscription, ainsi qu’un renforcement des aides médicales et de la sécurité.