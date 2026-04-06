Le classement ATP reste stable au sommet lundi, toujours dominé par Carlos Alcaraz (1er), Jannik Sinner (2e) et Alexander Zverev (3e), alors que vient de débuter le Masters 1000 de Monte-Carlo qui lance la saison sur terre battue.

Vainqueur à Houston, Tommy Paul retrouve le Top20 (19e, +3), tandis que Mariano Navone, titré à Bucarest, bondit de 18 places au 42e rang.

Rafael Jodar fait lui un bond de 32 places après son titre à Marrakech pour atteindre le 57e rang, son meilleur classement à 19 ans.

Moez Echargui recule pour sa part à la 145e place. Il affronte, ce lundi, le Suisse Rémy Bertola pour le compte des 8es de finale du tableau principal du Challenger de Monza (Italie).

Classement ATP au 6 avril 2026:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 13.590 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 12.400

3. Alexander Zverev (GER) 5.205

4. Novak Djokovic (SRB) 4.720

5. Lorenzo Musetti (ITA) 4.265

6. Alex De Minaur (AUS) 4.095

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.000

8. Ben Shelton (USA) 3.900 (+1)

9. Taylor Fritz (USA) 3.870 (-1)

10. Daniil Medvedev (RUS) 3.610

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145. Moez Echargui (TUN) 433