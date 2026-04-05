La 25e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel se déroulera sur quatre dates, les 10, 11, 12 et 23 avril. L’ensemble des rencontres est programmé à partir de 15h, avec plusieurs affiches réparties sur différents stades du pays.

Ouverture le 10 avril

La journée débutera vendredi 10 avril avec deux rencontres. À Gabès, l’AS Gabès recevra l’US Ben Guerdane à huis clos. À Kairouan, la JS Kairouan accueillera la JS Omrane.

Trois affiches le samedi

Le samedi 11 avril proposera trois matches. Au Bardo, le Stade Tunisien affrontera le CA Bizertin. L’AS Soliman sera opposée au CS Sfaxien dans un stade qui reste à déterminer. À Béja, l’Olympique de Béja recevra l’Étoile du Sahel.

Un choc à Monastir

Le dimanche 12 avril sera marqué par la rencontre entre l’US Monastir et le Club Africain à Monastir. Dans le même temps, l’ES Métlaoui accueillera l’AS Marsa.

Clôture le 23 avril

La 25e journée se terminera le jeudi 23 avril avec la rencontre entre l’Espérance de Tunis et l’ES Zarzis, programmée à Radès.