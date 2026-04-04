Le Paris SG a battu Toulouse (3-1), vendredi soir au Parc des Princes, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Ce succès permet au club parisien de conserver la tête du championnat, à quelques jours de son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Dembélé décisif, Paris efficace

Les Parisiens ont fait la différence en première période grâce à Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé (23e, 33e). Entre-temps, Toulouse a réduit l’écart par Rasmus Nicolaisen (27e), maintenant le suspense.

En fin de match, Gonçalo Ramos a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+2), confirmant la maîtrise du PSG sur cette rencontre.

Un avantage maintenu en tête

Avec ce succès, le Paris SG totalise 63 points et conserve quatre longueurs d’avance sur son dauphin Lens, qui doit affronter Lille samedi. Toulouse reste neuvième avec 37 points après 28 matches.

Derrière, Marseille occupe la troisième place avec 49 points, suivi de Lyon et Lille (47 points chacun), tandis que Monaco est sixième avec 46 unités.

Cap sur Liverpool

Cette victoire intervient à cinq jours d’un rendez-vous européen important. Les joueurs de Luis Enrique accueilleront Liverpool mercredi au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions, avant le match retour prévu le 14 avril.

Suite de la 28e journée

La 28e journée se poursuit samedi avec Strasbourg – Nice, Brest – Rennes et Lille – Lens. Dimanche, Angers affrontera Lyon, Lorient recevra le Paris FC, Le Havre jouera contre Auxerre, Metz sera opposé à Nantes, et Monaco accueillera Marseille.