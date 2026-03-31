La République démocratique du Congo affronte la Jamaïque mardi à Guadalajara, au Mexique, dans le cadre des barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2026. Objectif : mettre fin à plus de cinquante ans d’absence en phase finale.

Le match est programmé à 23h00 heure tunisienne. Une victoire permettrait aux Léopards de retrouver le Mondial, plus d’un demi-siècle après leur unique participation en 1974.

Un parcours marqué par des succès majeurs

Le parcours congolais jusqu’à cette étape a été exigeant. La RDC a remporté les barrages africains en éliminant le Cameroun, puis le Nigeria en finale aux tirs au but.

Grâce à leur classement FIFA, les Congolais ont accédé directement à la finale des barrages intercontinentaux, évitant un tour supplémentaire et bénéficiant d’un temps de préparation plus long.

Dans ce cadre, les coéquipiers de Cédric Bakambu ont disputé un match amical contre les Bermudes, remporté 2-0.

Une Jamaïque solide en face

La Jamaïque s’est qualifiée pour cette finale après une victoire 1-0 face à la Nouvelle-Calédonie. Les Reggae Boyz abordent ce match à élimination directe avec l’ambition de saisir leur chance.

Une ambition portée par tout un groupe

Le sélectionneur Sébastien Desabre insiste sur l’importance de cette rencontre. « Nous sommes vraiment motivés et sur la bonne voie pour atteindre notre objectif principal », a-t-il déclaré.

Il souligne un travail engagé depuis trois ans et met en avant les performances face au Cameroun et au Nigeria. « Nous allons faire un bon match », a-t-il ajouté.

Le latéral Arthur Masuaku évoque un enjeu dépassant le cadre sportif : « Cela fait plus de 50 ans qu’on n’a pas participé à la Coupe du monde. Il ne reste qu’un seul match, il ne faudra pas se louper. »

Une place historique en jeu

En cas de victoire, la RDC deviendrait la dixième sélection africaine qualifiée pour ce Mondial élargi à 48 équipes.

Ce rendez-vous apparaît comme une opportunité majeure pour les Léopards, qui visent à écrire une nouvelle page de leur histoire.