Le temps s’annonce instable ce mardi, marqué par des pluies parfois orageuses sur le nord et localement au centre du pays, selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM). Les régions côtières du nord devraient enregistrer les précipitations les plus importantes, avec des épisodes pouvant être accompagnés de chutes de grêle par endroits.

Pluies soutenues et risques localisés

Les précipitations devraient concerner en priorité le nord du pays, où elles seront temporairement orageuses. Sur les zones côtières, ces pluies pourraient être parfois abondantes. Des chutes de grêle restent possibles de manière localisée, accentuant le caractère instable de la situation météorologique.

Le centre ne sera pas épargné, même si les pluies y resteront plus localisées. Aucun détail supplémentaire n’est fourni sur leur intensité dans ces régions [à vérifier].

Vents forts et mer agitée

Le vent soufflera de secteur nord-ouest sur l’ensemble du territoire. Il sera fort dans la plupart des régions et atteindra des niveaux très élevés près des côtes et sur les hauteurs.

Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 90 km/h dans les zones les plus exposées. Cette intensité du vent impactera directement l’état de la mer, qui sera très agitée au nord et agitée sur le reste du littoral.

Ces conditions pourraient compliquer les activités maritimes et nécessitent une vigilance particulière sur les zones côtières.

Températures en nette baisse

Les températures enregistrent une baisse sensible sur l’ensemble du pays. Au nord, les maximales varieront entre 10°C et 14°C. Sur les hauteurs, elles ne dépasseront pas 8°C.

Dans les autres régions, les températures oscilleront entre 15°C et 21°C. Le sud-ouest fera exception avec des maximales pouvant atteindre 23°C.

Cette baisse thermique, combinée aux vents forts et aux précipitations, accentue la sensation de froid, notamment dans les régions exposées.