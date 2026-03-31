La Fédération ghanéenne de football a annoncé mardi la séparation avec l’entraîneur Otto Addo, quelques heures après la défaite 2-1 des Black Stars contre l’Allemagne en match amical.

Cette défaite marque le quatrième revers consécutif pour le technicien de 50 ans, en poste depuis mars 2024.

Remerciements et incertitudes

La Fédération a exprimé sa gratitude envers Otto Addo : « L’association souhaite remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l’équipe et lui souhaite le meilleur dans ses entreprises futures. »

Elle a ajouté qu’elle communiquera ultérieurement sur la nouvelle direction technique des Black Stars.

Une préparation difficile pour le Mondial

À dix semaines de la Coupe du monde, le Ghana devra rapidement s’adapter à un nouvel encadrement. Les Black Stars évolueront dans le groupe L, face à l’Angleterre, la Croatie et le Panama, lors de la compétition co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique cet été.