Le festival régional des sports aériens “Jendouba s’envole” se tient du 27 au 29 mars au complexe de jeunesse El Battah, à Jendouba, avec une large participation d’associations affiliées à la la Fédération Tunisienne des Sports Aéronautiques et des Activités Associées (FTSAAA), venues notamment de Sfax, Gafsa, Monastir, La Manouba, Tunis, Bizerte, Le Kef et Siliana.

Organisé par la Délégation régionale de la Jeunesse et des Sports de Jendouba, cet événement vise à promouvoir les sports aériens, encourager les jeunes à innover et à s’engager dans ce type d’activités, tout en développant leurs compétences et leur créativité et en valorisant le patrimoine naturel et touristique des régions.

Le programme comprend des ateliers d’aéromodélisme, de parapente et d’avions en papier, ainsi que des démonstrations pratiques et ludiques. Il propose également un atelier de simulation en aviation civile, permettant aux passionnés de s’initier au pilotage grâce aux technologies modernes, avec le soutien de l’Organisation internationale de l’aviation virtuelle (IVAO).

Selon Mohamed Ftouhi, concepteur d’une plateforme de simulation, ces outils offrent aux jeunes l’opportunité de découvrir le secteur de l’aviation et d’envisager une formation ou une carrière dans ce domaine, grâce notamment à l’accès à des environnements de vol virtuels couvrant les aéroports du monde entier et à des entraînements aux situations d’urgence.

Le gouvernorat de Jendouba accueillera la semaine prochaine le championnat national des sports aériens, puis le championnat africain de la discipline en 2027.