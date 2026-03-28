La sélection de Équipe de Tunisie de football affronte celle de Équipe d’Haïti de football dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h du matin, au BMO Field, dans le cadre d’un match amical de préparation.

Même s’il s’agit d’une rencontre sans enjeu officiel, ce duel reste important pour les joueurs, appelés à se montrer en vue des prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde. La concurrence au sein du groupe pousse chacun à livrer une prestation sérieuse.

Côté tunisien, l’attention sera portée sur Khalil Ayari, jeune joueur du Paris Saint-Germain, qui pourrait bénéficier de temps de jeu après des performances prometteuses en club.

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Tunisie : Watania 1, Diwan Sport