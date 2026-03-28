Résultats de la 10e journée play-off du championnat de la Nationale A de volley-ball, disputée samedi :

Salle de Kélibia:

CO Kélibia – UST Sfax 3 – 2

Salle de Boussalem:

US Boussalem – Espérance ST 0 – 3

Salle de Msaken:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien 3 – 0

Classement Pts J

1. Espérance ST 29 10

2. MS Boussalem 22 10

3. Etoile du Sahel 18 10

4. CS Sfaxien 11 10

5. CO Kélibia 8 10

6. UST Sfax 1 10

NB: Les 4 premiers sont qualifiés pour les demi-finales : Espérance ST-CS Sfaxien et MS Boussalem-Etoile du Sahel. La première équipe qui cumulera trois victoires se qualifiera pour la finale.