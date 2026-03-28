Résultats de la 10e journée play-off du championnat de la Nationale A de volley-ball, disputée samedi :
Salle de Kélibia:
CO Kélibia – UST Sfax 3 – 2
Salle de Boussalem:
US Boussalem – Espérance ST 0 – 3
Salle de Msaken:
Etoile du Sahel – CS Sfaxien 3 – 0
Classement Pts J
1. Espérance ST 29 10
2. MS Boussalem 22 10
3. Etoile du Sahel 18 10
4. CS Sfaxien 11 10
5. CO Kélibia 8 10
6. UST Sfax 1 10
NB: Les 4 premiers sont qualifiés pour les demi-finales : Espérance ST-CS Sfaxien et MS Boussalem-Etoile du Sahel. La première équipe qui cumulera trois victoires se qualifiera pour la finale.