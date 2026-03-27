Lâ€™Organisation des Nations Unies pour lâ€™alimentation et lâ€™agriculture (FAO) a organisÃ©, les 26 et 27 mars courant, une formation consacrÃ©e Ã la planification intÃ©grÃ©e de lâ€™utilisation des terres (ILUP).

Cette initiative sâ€™inscrit dans le cadre du projet “AmÃ©liorer la gestion intÃ©grÃ©e des sols et des cultures pour des systÃ¨mes alimentaires durables en Afrique” (SoilFER), financÃ© par le Japon, indique lâ€™organisation dans un communiquÃ© publiÃ© vendredi.

Lâ€™approche ILUP permet de traduire les Ã©valuations dâ€™aptitude des cultures en orientations opÃ©rationnelles, afin dâ€™optimiser lâ€™affectation des terres et de favoriser lâ€™adoption de pratiques de gestion adaptÃ©es aux conditions locales.

Elle vise Ã amÃ©liorer la gestion des nutriments et Ã promouvoir des systÃ¨mes agroalimentaires plus rÃ©silients, notamment au bÃ©nÃ©fice des petits exploitants et des communautÃ©s rurales.

Au cours de la formation, les participants ont approfondi leur comprÃ©hension de lâ€™approche ILUP et de ses modalitÃ©s dâ€™application. Ils ont Ã©galement contribuÃ© Ã lâ€™Ã©laboration de critÃ¨res systÃ©matisÃ©s adaptÃ©s au contexte tunisien, Ã lâ€™identification des donnÃ©es nÃ©cessaires Ã leur Ã©valuation, ainsi quâ€™Ã la dÃ©finition de scores et de pondÃ©rations applicables aux principales cultures en Tunisie.

Ã€ lâ€™issue de lâ€™atelier, une liste de bonnes pratiques a Ã©tÃ© Ã©tablie pour chaque type dâ€™utilisation des terres, en vue dâ€™amÃ©liorer la productivitÃ© agricole, la santÃ© et la fertilitÃ© des sols, ainsi que leur gestion durable.

“La planification intÃ©grÃ©e de lâ€™utilisation des terres constitue un outil analytique essentiel pour dÃ©terminer les usages les plus adaptÃ©s, en conciliant productivitÃ©, durabilitÃ© et rÃ©silience. Cette formation contribue Ã amÃ©liorer la qualitÃ© des dÃ©cisions grÃ¢ce Ã des donnÃ©es probantes et Ã une meilleure prise en compte des enjeux liÃ©s Ã la dÃ©gradation des terres, au changement climatique, Ã la biodiversitÃ©, ainsi que des facteurs socio-Ã©conomiques et environnementaux”, a affirmÃ©, Ã cette occasion, Abdourahman Maki, fonctionnaire technique terres et eau au Bureau sous-rÃ©gional de la FAO pour lâ€™Afrique du Nord.

Cette activitÃ© sâ€™inscrit dans un processus continu de renforcement des capacitÃ©s nationales en matiÃ¨re de gestion durable des terres en Tunisie. Les acquis de cette formation devraient appuyer les efforts nationaux visant Ã optimiser lâ€™utilisation des ressources naturelles et Ã consolider les bases techniques nÃ©cessaires Ã la sÃ©curitÃ© alimentaire et aux moyens de subsistance des populations rurales.