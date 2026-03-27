Les moyens de renforcer la coopération parlementaire et économique entre la Tunisie et le Parlement de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été au centre d’un entretien entre le consul général de Tunisie à Düsseldorf, Mustapha Ziri, et le président du Parlement de cette région, André Kuper.

Dans le cadre de l’appui à la coopération décentralisée, André Kuper a exprimé la disposition de l’Allemagne à conclure de nouveaux accords de jumelage entre des villes tunisiennes et des municipalités du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, indique un communiqué publié vendredi sur la plateforme numérique Tunisia InfoHub du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le responsable allemand s’est également félicité de l’accord conclu avec le président de la Commission des affaires européennes et internationales du Parlement régional, visant à renforcer la coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment l’échange d’expertises entre les deux institutions parlementaires, l’appui au partenariat économique, le développement de projets dans les secteurs de l’éducation, de la recherche scientifique et de l’innovation, ainsi que la promotion de la destination touristique tunisienne.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la célébration, cette année, du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne.

De son côté, Mustapha Ziri a réaffirmé la solidité des liens historiques entre les deux pays, mettant en exergue la dimension particulière des relations unissant la Tunisie à la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les perspectives prometteuses de leur développement futur, notamment dans le domaine parlementaire.

Le consul général a également présenté les principales réformes engagées en Tunisie aux plans politique, économique et social, soulignant les opportunités de coopération avec le Parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.