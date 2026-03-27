Le président du conseil national des régions et des districts Imed Derbali a souligné, vendredi, la nécessité de régulariser la situation des caisses sociales et de garantir à tous les tunisiens, une couverture sanitaire globale.

Derbali a indiqué au cours d’une séance plénière tenue par le conseil des régions et des districts, consacrée au dialogue avec le ministre des affaires sociales Issam Lahmar, que la régularisation de la situation des caisses sociales nécessite des réformes structurelles et financières qui garantissent leur pérennité et le droit des citoyens à la couverture sanitaire et la protection sociale, à même de garantir la justice sociale et la dignité des citoyens.

Derbali a relevé l’importance de réhabiliter les catégories marginalisées ayant souffert d’exclusion et de précarité, au cours des dernières décennies.

Dans ce contexte, Il a appelé à la nécessité de garantir la protection sociale des ouvrières agricoles, d’améliorer leurs conditions de travail, et de préserver leur dignité dans le cadre de la consécration de l’égalité des chances et des droits.

Il a plaidé en faveur de l’intégration effective des jeunes et des personnes handicapées dans le système de protection sociale à travers la formation et l’ouverture des perspectives d’emploi garantissant leur autonomie et leur participation active dans la société.

Dans ce contexte, Il a salué l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les directives du président de la République Kais Saied, qui visent à favoriser l’inclusion effective de toutes les catégories sociales et à promouvoir leur conditions de vie, ainsi que l’instauration d’un développement équitable basé sur les droits et la justice sociale.