Le président de la République Kaïs Saïed a réaffirmé que le droit à la santé constitue un droit fondamental devant être garanti à à l’ensemble des citoyens.

Le président Saïed, en visite, mercredi, à la policlinique El Omrane de Tunis, un établissement de santé, a réitéré l’impératif d’assurer une couverture sociale équitable à tous les citoyens et dans toutes les régions.

Le chef de l’Etat s’est enquis des modalités de distribution des médicaments et de la gestion de prise de rendez-vous.

Il a, constaté, plusieurs insuffisances liées à la qualité des prestations des services de santé et à l’approvisionnement en médicaments dans cet établissement considéré comme l’un des principaux centres spécialisés dans la distribution de médicaments spécifiques et de dialyse.

Le président de la République a insisté sur la nécessité de simplifier l’accès aux services, relevant que de nombreux patients sont contraints de se présenter dès les premières heures du jour, entrainant ainsi de longues heures d’attente.

Il a, dans ce contexte, appelé à la mise en place de mécanismes alternatifs visant à réduire les déplacements des patients tout en garantissant la chaîne de conservation des médicaments. Il a notamment évoqué la possibilité d’assurer directement la livraison des médicaments aux patients, dont l’état de santé ne nécessite pas de présence physique.

Au cours de sa visite, le chef de l’Etat a échangé avec plusieurs citoyens et écouté leurs préoccupations.

Il s’est, ensuite, rendu au siège de la Pharmacie centrale à El Menzah, où il a rencontré des responsables. Il a donné ses instructions de constituer un stock stratégique de médicaments, en particulier les plus vitaux afin d’éviter les pénuries, notamment pour les traitements du diabète, de l’hypertension artérielle et des maladies thyroïdiennes, outré certains médicaments essentiels.

La Policlinique d’El Omrane relève de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Le réseau des policliniques de la CNSS en Tunisie offre des soins médicaux aux affiliés par le biais de plusieurs établissements, dont les principales sont la policlinique El Omrane (Tunis), la policlinique Cité El Khadhra (Tunis) , la policlinique de Bizerte Policlinique Sousse, la policlinique Sfax et la policlinique Metlaoui.