La Tunisie et la France ont réaffirmé, mercredi, leur volonté de passer à la mise en œuvre concrète de leurs projets communs dans le secteur de la santé, lors d’une rencontre entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen.

En présence de représentants de Agence française de développement, les deux parties ont décidé d’accélérer la réalisation des hôpitaux de Gafsa et de Sidi Bouzid, financés avec l’appui de l’agence française.

Les discussions ont également porté sur le développement de la santé numérique, de la télémédecine et de l’intelligence artificielle, dans l’objectif d’améliorer la qualité des soins.

La digitalisation des services de l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé (ANMPS), notamment les autorisations de mise sur le marché des médicaments, a aussi été au cœur des échanges.

Les responsables ont en outre insisté sur le renforcement de la formation, l’échange d’expertises et la coopération en matière de biosécurité et d’approche “One Health”.

La question de la mobilité des compétences sanitaires a été abordée, avec l’objectif d’un équilibre entre les deux pays, ainsi que les préparatifs d’une rencontre entre les ministres tunisien et français de la Santé, prévue en marge du prochain sommet “One Health” à Lyon.

Cette réunion s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer la coopération tuniso-française autour de résultats concrets et d’un partenariat jugé plus efficace et équilibré.