Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a coprésidé mercredi à Berlin, avec son homologue allemand Johann Wadephul, une séance de travail élargie aux délégations des deux pays, suivie d’une conférence de presse conjointe, dans le cadre de sa visite officielle en Allemagne.

Nafti a indiqué que cette visite, effectuée à l’invitation de Wadephul, s’inscrit dans la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne, illustrant la profondeur d’un partenariat appelé à se consolider et à se diversifier davantage.

Les deux ministres ont réaffirmé les principes fondateurs de leurs relations, basés sur le respect mutuel, la souveraineté des États et l’attachement aux valeurs de justice et d’indépendance.

Ils ont souligné que ces fondements ont permis d’ériger un partenariat qualifié de “modèle” dans la région, couvrant les volets politique, économique, commercial, culturel, scientifique et académique.

La Tunisie figure parmi les principaux partenaires commerciaux de l’Allemagne en Afrique du Nord, tandis que Berlin compte parmi les investisseurs étrangers majeurs en Tunisie, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’industrie automobile, l’électronique, le textile et les technologies.

Les deux parties ont insisté sur l’importance de renforcer la coopération dans le domaine du développement durable, en phase avec les priorités tunisiennes pour 2026-2030, notamment la lutte contre le changement climatique, la gestion des ressources en eau et la protection du littoral.

S’agissant du partenariat avec Union européenne, elles ont convenu de lui insuffler une nouvelle dynamique pour le rendre plus équilibré, avec un rôle moteur de l’Allemagne.

Les discussions ont également porté sur les crises régionales, notamment au Moyen-Orient. Nafti a réaffirmé la centralité de la cause palestinienne et l’attachement au droit international, tandis que les deux parties ont appelé à privilégier le dialogue. Une visite de Wadephul en Tunisie est prévue au second semestre 2026.