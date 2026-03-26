Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a été reçu mercredi à Berlin par la présidente du Bundestag, Julia Klöckner, dans le cadre d’une visite officielle marquant le 70ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne.

À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a salué la solidité et la diversité des relations bilatérales depuis 1956, tout en exprimant la volonté commune de les renforcer davantage sur la base du respect mutuel et d’intérêts partagés.

Il a passé en revue les principaux axes de coopération, notamment dans les domaines économique, environnemental, académique et scientifique, mettant en avant les opportunités d’investissement et de partenariat.

Les discussions ont également porté sur les relations entre la Tunisie et Union européenne. Nafti a plaidé pour une révision de l’accord d’association, en vigueur depuis près de trois décennies, afin de le rendre plus équilibré et mieux adapté aux mutations régionales et aux attentes des peuples, en particulier face aux défis liés à la migration irrégulière.

Il a présenté l’approche tunisienne, axée sur le traitement des causes profondes de ce phénomène, la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et la promotion du retour volontaire des migrants, tout en appelant à développer des mécanismes de migration régulière favorisant le transfert de compétences.

Le ministre a, en outre, exprimé l’espoir de Tunis d’obtenir un soutien accru de ses partenaires européens, notamment de l’Allemagne, pour la restitution des avoirs détournés, soulignant leur caractère imprescriptible.

De son côté, Klöckner a salué la qualité des relations bilatérales et réaffirmé l’engagement du Bundestag à les consolider, notamment via les groupes d’amitié parlementaire. Les deux responsables ont enfin évoqué les tensions au Moyen-Orient, réitérant leur attachement au droit international et aux solutions diplomatiques.