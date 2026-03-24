Le film « Asfour Jenna » de Mourad Ben Cheikh sera projeté à Palerme le mardi 31 mars 2026 à 21h00, au cinéma « Rouge et Noir ». Cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration des Journées de la Francophonie, indique le Consulat de la Tunisie à Palerme sur ses réseaux sociaux.

Le Consulat invite les membres de la communauté tunisienne à assister à cette projection, organisée en collaboration avec l’Institut Français de Palerme.

Réalisé en 2024 par Mourad Ben Cheikh, Cette coproduction tuniso-italienne est une fiction de 91 minutes puisée d’une adaptation libre de l’œuvre « La Marmite d’Ayoub » de Mohamed Ridha Ben Hammouda. Le projet a bénéficié du soutien du Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI), de la Fondation Apulia Film Commission (AFC) et de Puglia FSR FSE en Italie.

Le casting réunit Nicola Nocella, Amal Mannai, Yahya Feidi, Riadh Hamdi, ainsi que Slim Dhib, Adib Hamdi, Mounira Zakraoui, Mourad Gharsalli, Jamel Madani, Ichrak Matar, Chekra Rameh et Fatma Felhi.

Sur le plan technique, Giorgio Giannoccaro assure la direction de l’image et Anas Saadi le montage, tandis que la musique est composée par Rabii Zammouri. Le son est le fruit du travail de Trek Tiba, Amel Gamaoun et Gianfranco Tortora, et Sophie Abdelkefi signe les décors. La distribution en Tunisie est assurée par Arts Distribution.

Pour rappel Amal Mannaï a reçu le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film lors de la 14ème édition du Festival du film africain de Louxor organisé du 9 au 14 janvier 2025.