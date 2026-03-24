La Tunisie et l’Allemagne entretiennent des relations bilatérales anciennes et diversifiées, marquées par une coopération politique, économique et technique soutenue, et ce, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 7 décembre 1956, dont le 70e anniversaire est célébré cette année.

Le cadre juridique régissant les relations bilatérales est à la fois riche et varié, couvrant un large éventail de secteurs, dont le développement économique, la coopération technique et financière, la coopération sécuritaire, la migration, les énergies renouvelables, le transport, la sécurité sociale, la recherche scientifique, l’enseignement supérieur et l’éducation.

Ancrée depuis les années 1960, la coopération tuniso-allemande s’inscrit dans une dynamique d’appui au développement durable. Elle cible des secteurs prioritaires tels que le système financier et bancaire, la numérisation de l’administration, l’amélioration de l’environnement de l’investissement, la décentralisation, l’agriculture, la gestion des ressources en eau et les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Dans ce cadre, la Tunisie a bénéficié, depuis 2012, de la conversion de 101 millions d’euros de sa dette envers l’Allemagne, répartis en quatre tranches. Une nouvelle opération de conversion est actuellement à l’étude par la partie allemande dans le cadre du mécanisme de l’ESCWA.

Sur le plan économique, l’Allemagne demeure l’un des principaux partenaires commerciaux de la Tunisie au sein de l’Union européenne, se classant au troisième rang en tant que fournisseur et client. La balance commerciale reste structurellement excédentaire en faveur de la Tunisie, soutenue notamment par les performances des secteurs industriels, en particulier l’automobile et le textile. L’Allemagne constitue par ailleurs le premier marché mondial des dattes bio tunisiennes.

Les échanges commerciaux ont connu une progression soutenue ces dernières années. Les exportations tunisiennes vers l’Allemagne sont passées de 7 436,8 millions de dinars en 2022 à 9 177,8 millions en 2025, tandis que les importations ont évolué de 4 637,2 millions à 6 576 millions de dinars sur la même période.

L’Allemagne figure également parmi les principaux investisseurs étrangers en Tunisie. En 2024, on dénombre 310 entreprises à participation allemande dans le pays, employant 96 499 personnes, dont environ 180 sont actives dans le secteur industriel.

En 2025, 98 opérations d’investissement ont été enregistrées, majoritairement des extensions de projets existants.

Le flux touristique allemand confirme également cette dynamique, avec 318 953 visiteurs recensés en 2025.

Sur le plan académique, l’Allemagne s’impose comme la deuxième destination des étudiants tunisiens après la France, avec près de 7 500 inscrits en 2024. Cette coopération est notamment soutenue par la présence, depuis 2012 à Tunis, d’un bureau de l’Agence allemande pour les services d’échange universitaire (DAAD).

La communauté tunisienne en Allemagne, forte de plus de 134 000 personnes, est largement intégrée et contribue de manière significative à l’économie allemande, notamment dans les secteurs de la santé, des technologies, de l’éducation et de l’entrepreneuriat.

Enfin, la coopération décentralisée constitue un autre pilier de ce partenariat, illustrée par plusieurs accords de jumelage entre villes des deux pays, à l’instar de Tunis-Cologne, Bizerte-Rostock, Menzel-Bourguiba–Stuttgart, Jerba-Midoun–Ostee-Heringsdorf et Monastir-Münsterainsi que par des relations étroites avec le Land de Bavière, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et des énergies renouvelables, encadrées par un programme de coopération triennal.

En janvier 2025, le secrétaire d’Etat allemand Thomas Bagger s’est rendu à Tunis où il a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et coprésidé une séance de travail élargie avec le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed.